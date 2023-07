France: le trafic sera «difficile» dans la vallée du Rhône samedi

Les difficultés samedi dans le sens des départs seront «les plus importantes du week-end» dans l’hexagone et dans la vallée du Rhône en particulier, selon Bison futé.

(photo d’illustration) AFP

Les difficultés samedi dans le sens des départs seront «les plus importantes du week-end» dans l’hexagone et dans la vallée du Rhône en particulier, selon Bison futé qui voit rouge dans le quart Nord-ouest pour les premiers départs des vacances d’été. En Île-de-France la circulation sera dense dès vendredi en direction des barrières de péage de l’autoroute «Aquitaine» A10 et celle du Soleil, l’A6, où les premiers ralentissements pourraient être enregistrés dès la fin de matinée.

Ces difficultés n’épargneront pas l’A7 entre Lyon et Marseille ni l’A50 en direction de Toulon, poursuit Bison futé qui évoque une circulation potentiellement «très difficile jusque tard dans la soirée». Pour samedi, les voitures s’accumuleront en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10, et les premiers ralentissements «pourraient apparaître relativement tôt le matin» sur l’autoroute A10 et dans une moindre une mesure sur l’A6.

Dès le milieu de la matinée, le trafic devrait s’intensifier encore «nettement», prédit Bison futé, et les difficultés gagner les principales radiales et rocades qui convergent vers ces axes. L’autoroute A13, entre la région parisienne et la Normandie, pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée.

