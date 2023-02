France : Départs et retours de vacances: près de 350 km de bouchons sur les routes

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les axes qui relient les stations de ski qui sont les plus encombrés, notamment l’A43, entre Lyon et Chambéry, avec plus de 100 km de bouchons cumulés. À 13h, la société Vinci relevait 32 km de bouchons sur l’A43 dans le sens des retours, et 18 km dans le sens des départs. Outre l’A43, où il est déconseillé de circuler entre 13h et 17h, plus de 33 km de bouchons ont été enregistrés à la mi-journée sur l’A40, dans l’Ain, et plus de 16 km sur l’A6 dans l’Yonne.