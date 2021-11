Variant Omicron : Départs précipités à l’aéroport en Afrique du Sud

Les touristes se sont rendus en masse à l’aéroport de Johannesburg dans l’espoir de pouvoir regagner leurs pays respectifs. Depuis jeudi, les annonces de fermeture des frontières avec l’Afrique du Sud se sont succédées.

Les scientifiques sud-africains ont annoncé la veille avoir détecté une nouvelle forme du Covid-19, potentiellement très contagieuse et aux mutations multiples, créant un nouveau vent de panique. Au fil de la journée, de nombreux pays dont les États-Unis, le Canada, la France, le Maroc ou encore les Philippines ont annoncé à la suite de la Grande-Bretagne suspendre les vols en provenance d’Afrique du Sud. L’efficacité des vaccins contre cette forme mutante du virus est encore à l’étude.

De nombreux vols internationaux vont être suspendus

Dans les files aux guichets des compagnies aériennes, ils étaient nombreux à avoir écourté leur safari ou leurs vacances dans les vignobles après les premières annonces de suspension des vols vers l’étranger tard jeudi. Toby Reid, un commerçant britannique de 24 ans, campait avec sa petite amie sur la célèbre montagne du Cap, Table Mountain, lorsque la nouvelle est tombée. «Vers 05 h 30 du matin, nous nous sommes levés pour admirer le lever du soleil», raconte-t-il à l’AFP. Quelques heures plus tard, ils attendaient leur enregistrement à Johannesburg. Le couple a obtenu les deux derniers sièges sur le vol du soir vers Francfort.

D’autres n’ont pas eu autant de chance et cherchaient encore une solution, entre prix exorbitants et itinéraires alambiqués. «On aurait pu être prévenus plus tôt», lâche Christian Good, 50 ans, qui fera avec son mari une escale en Allemagne avant d’atterrir en Angleterre, après un séjour à la mer. Coup de chance, ils arriveront juste avant que soit à nouveau obligatoire une coûteuse quarantaine à l’hôtel à partir de dimanche, pour tous les voyageurs venant de pays figurant sur la «liste rouge» du gouvernement britannique.