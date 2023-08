Lausanne: Dépasser par la droite n’est pas «devancer»: il perd son permis

Il s’est battu jusqu’au bout pour dénoncer une décision qu’il jugeait arbitraire et demander une condamnation plus clémente, mais ses arguments n’ont pas fait mouche. Après plusieurs années de procédure, le Tribunal fédéral (TF) a décidé récemment de rejeter le recours d’un automobiliste qui avait doublé par la droite, le 11 juillet 2020 vers 18h, plusieurs voitures sur l’autoroute entre l’échangeur de Villars-Sainte-Croix et la sortie Lausanne-Blécherette, a-t-on appris lundi. Une patrouille l’avait pris sur le fait.