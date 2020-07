Royaume-Uni

Dépeint comme un mari violent, Johnny Depp attaque le «Sun»

Le procès en diffamation entre l’acteur et le tabloïd britannique s’ouvre mardi à Londres. Vanessa Paradis Winona Ryder devraient témoigner.

Johnny Depp et Amber Heard s’étaient rencontrés sur le tournage de «Rhum Express» en 2011 avant de se marier en février 2015 à Los Angeles. Le couple avait divorcé avec fracas début 2017, après un peu plus d’un an de mariage. L’actrice de 34 ans avait alors évoqué «des années» de violences «physiques et psychologiques», des accusations vivement contestées par Johnny Depp. Dans la procédure de divorce, Amber Heard avait retiré sa plainte et Johnny Depp lui avait versé sept millions de dollars, que l’actrice avait reversé à des associations.