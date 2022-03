Saint-Moritz (GR) : Dépeinte comme très russophile, la commune porte plainte contre SRF

Les autorités de Saint-Moritz s’insurgent contre un reportage de la télévision alémanique au sujet des liens de certains oligarques russes avec la Suisse.

La construction du reportage n’a pas plus aux autorités de la commune grisonne.

Ce qui dérange les autorités communales, c’est l’utilisation, dans le reportage, de nombreuses images d’archives. On y voit de fastueuses fêtes organisées par des Russes à Saint-Moritz: boissons, caviar, luxe, tout y est. Sauf que la séquence date de 2011. On y remontre aussi une interview de la cheffe de l’office du tourisme de la station, qui dresse des louanges sur les hôtes russes. Sauf que cette dernière n’est plus en poste depuis cinq ans.