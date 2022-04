Vincent Shogun se droguait sur les tournages

Téléréalité : Shogun se cachait pour consommer de la drogue

L’ex-star de téléréalité, désormais sobre, s’est confiée sans filtre sur le plateau de «TPMP».

Vincent Shogun a disparu des écrans de télévision depuis la saison 4 de «Moundir et les Apprentis Aventuriers», diffusée en 2019. Sur le plateau de «TPMP», le jeudi 31 mars 2022, il a révélé l’une des raisons de sa mise à l’écart des castings de téléréalité: il a été arrêté en septembre 2019, à Maastricht, aux Pays-Bas, pour une affaire de stupéfiants et a été incarcéré. «Tout le monde a cru que c’était moi le trafiquant. J’ai fait 28 jours de prison», a raconté le trentenaire, en avouant qu’il était alors consommateur de cocaïne. Acquitté depuis lors par la justice néerlandaise, Vincent Shogun a expliqué qu’il était très mal entouré à l’époque et que comme il courait les soirées et que la consommation de stupéfiants y était courante, il y était devenu accro.