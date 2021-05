Nyon (VD) - «Dépenses inappropriées» à la protection civile

Des frais de restaurations et d’alcool excessifs, une gestion du matériel boiteuse, une comptabilité bancale. Un audit sur le fonctionnement de la protection civile du district de Nyon (VD) a mis en évidence de nombreux manquements au sein de l’institution, a révélé «La Côte». Le rapport, commandé par le Conseil d’État vaudois, a été réalisé par le Contrôle cantonal des finances en septembre dernier, afin de faire la lumière sur la gestion de l’argent public par la PCi en 2019. Les conclusions, qui viennent d’être rendues publiques, sont accablantes. L’ex-commandant, Luc Mouthon, le comité de direction et le conseil intercommunal de l’Organisation régionale de protection civile sont notamment mis en cause.