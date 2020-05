Rapport

Dépenses militaires au plus haut depuis 1989

L'équivalent de 1866 milliards de francs ont été dépensés pour les armées mondiales en 2019, selon un rapport suédois.

Les dépenses militaires mondiales ont atteint en 2019 leur plus haut niveau depuis la fin de la Guerre froide, les États-Unis faisant la course en tête, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm ( Sipri ) publié lundi.

Sur l'ensemble de l'année, les dépenses militaires se sont élevées à 1917 milliards de dollars (1865,82 milliards de francs) dans le monde, soit une progression de 3,6% sur un an - la plus importante depuis 2010.

«Les dépenses militaires ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la Guerre froide» en 1989, note également Nan Tian, chercheur au Sipri, interrogé par l'AFP.

La Chine et l'Inde

Derrière les États-Unis suivent la Chine, avec 261 milliards de dollars, soit une progression de 5,1% sur un an, et l'Inde avec 71,1 milliards de dollars ( 6,8% sur un an). Si, au cours des 25 dernières années, les dépenses de la Chine ont suivi de près la courbe de la croissance économique du pays, les investissements reflètent également l'ambition chinoise d'une «armée de classe mondiale», selon Nan Tian. «La Chine a ouvertement déclaré qu'elle voulait essentiellement concurrencer les États-Unis en tant que superpuissance militaire», explique-t-il.