Formation et sécurité sociale sont les domaines pour lesquels les autorités dépensent le plus.

Une somme de 24’003 francs. C’est ce que dépensent canton et communes genevoises par habitant, selon les chiffres de l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) pour l’année 2018, publiés mercredi. Cela en fait le deuxième canton le plus dépensier après Bâle-Ville (25’790 francs). La moyenne suisse s’établit à 14’789 francs, soit un écart de 62% par rapport à Genève.

Au bout du lac, près d’un quart des dépenses par habitant, soit 5772 francs, est consacré à la formation, dont un tiers pour la scolarité obligatoire et un tiers pour les hautes écoles. L’OCSTAT relève que, dans les cantons universitaires, la somme par habitant pour les hautes écoles est particulièrement importante, notamment à Bâle-Ville (8145 francs), Fribourg (5056 francs) et Zurich (4920 francs).

A Genève, la sécurité sociale représente un cinquième des dépenses par habitant, soit 5191 francs, dont 35% pour l’aide sociale et l’asile et 14% pour l’invalidité. La part dévolue à la santé s’élève à 12%, dont deux tiers pour les hôpitaux et homes médicalisés. Dans le domaine des finances et impôts, les dépenses genevoises sont particulièrement élevées, relève l’OCSTAT. Elles représentent 9% de la somme totale par habitant, soit 2235 francs, un chiffre plus de six fois supérieur à la moyenne nationale par habitant. Deux types de versements sont spécifiques, souligne l’Office de la statistique: la contribution à la péréquation financière, ainsi que la compensation financière relative aux travailleurs frontaliers.