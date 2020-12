«Nous ouvrons pendant la période des fêtes car la situation devient critique et nous recommandons à la population de se faire tester au moindre symptôme. Les derniers chiffres montrent clairement que l’épidémie est à un stade critique dans le Canton», rappelle Silviana Birsan, co-directrice du laboratoire d’analyses MGD. Afin de soutenir les autorités dans leurs efforts pour faire baisser le nombre d’infections au Covid-19, elle a décidé d’élargir les horaires des cinq centres de dépistages existants et d’ouvrir un nouveau site à Vésenaz. Le dépistage sera désormais possible les week-ends et durant les fêtes de fin d’années, sauf les 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. «Nous sommes très préoccupés par cette période de fêtes et enjoignons les genevois à suivre les recommandations des autorités, car tous les services de santé risquent d’être débordés en cas de 3ème vague, laboratoires d’analyses compris», confie Silviana Birsan. Les tests de PCR, sur ordonnance médicale, sont remboursés par l’assurance maladie.