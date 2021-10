Saint-Gall : Dépistage compensé par une boisson gratuite

Un club saint-gallois a décidé d’offrir des bons boissons aux fêtards non vaccinés, qui doivent payer un test pour entrer.

Le responsable de l’établissement précise qu’il ne s’agit pas de favoriser les personnes non vaccinées, mais de les encourager à venir. Mais l’initiative du Kugl, qui durera tout le mois d’octobre, fera d’une pierre deux coups. «Pour des raisons économiques, il est important pour nous de savoir combien de nos hôtes ont été vaccinés, et combien sont prêts à sortir malgré les tests payants», a expliqué Daniel Weder, directeur du Kugl, à nos collègues alémaniques. Un moyen donc pour le club de se projeter dans l’avenir, et de savoir si et comment il pourra rester ouvert.