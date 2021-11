Zurich : Dépistage gratuit des infections sexuelles pour les moins de 25 ans

La Ville va introduire des tests gratuits portant sur les différentes maladies sexuellement transmissibles. Le projet pilote durera 3 ans pour un montant de 2,6 millions de francs.

Les infections ou maladies sexuellement transmissibles (IST ou MST) restent souvent non détectées et peuvent ainsi se propager rapidement. Getty Image/iStockphoto

La ville de Zurich lance le dépistage gratuit des infections sexuellement transmissibles (IST) pour ses jeunes. Les moins de 25 ans pourront se faire tester et recevoir des conseils dans différents centres de la cité, mais aussi dans certains clubs, bars et manifestations. Les inscriptions seront anonymes. Ce projet pilote débutera à l’automne 2022 et durera trois ans. Les coûts s’élèvent à 2,6 millions de francs.

«Les jeunes sont les plus actifs sur ce plan et changent plus souvent de partenaires sexuels», explique Morten Keller, directeur des services de santé de la ville, devant les médias. En outre, ils n’ont pas encore totalement développé leur prise de conscience en matière d’IST.

Rarement dépistées

Une grande partie des IST diagnostiquées en Suisse, à l’image du VIH, de la syphilis, de la chlamydia, la gonorrhée ou encore l’hépatite, sont constatées à Zurich, relève 20 Minuten. Mais il est fréquent que ces infections restent non détectées, notamment à cause d’absence de symptômes, ce qui augmente le risque de les propager rapidement, selon les autorités. Le projet pilote vise à améliorer non seulement le comportement en matière de dépistage, mais aussi à faire de la prévention, notamment en matière de contraception.

Il faut dire que les jeunes ont de la peine à se faire tester, notamment en raison d’une certaine honte, voire de la peur. Sans parler que les tests coûtent cher, en général près de 160 francs (en principe pris en charge par l’assurance maladie). «Les jeunes qui n’ont pas ou peu de revenus et qui ont des franchises élevées ne peuvent souvent pas se permettre de faire les tests», constate Francisca Boenders, directrice de Santé sexuelle Zurich. Consciente des coûts de ce dépistage, la ville a décidé de l’offrir également à ceux qui ont des revenus faibles.

Une motion au National La conseillère nationale Stéfanie Prezioso (EàG/GE) avait déposé une motion au Parlement en juin dernier pour que l’assurance maladie de base prenne en charge les moyens préventifs mais aussi que les tests de dépistage puissent être remboursés hors franchise et quote-part. Le Conseil fédéral s’y est opposé. Pour lui, la prise en charge via l’assurance obligatoire des soins (AOS) est suffisante. Les coûts de tous les examens en cas de soupçon d’IST ainsi que le traitement, sont déjà pris en charge, souligne-t-il. En outre, l’AOS couvre le coût des vaccinations contre l’hépatite B et les papillomavirus humains (HPV). Le Parlement ne s’est pas encore prononcé.