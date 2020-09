Covid-19 : Dépistage massif à Hong Kong, rentrée masquée de la France à la Russie

Les autorités de plusieurs pays ont imposé le masque aux écoliers qui retournent à l’école après des mois de suspension. C’est désormais l’Inde, qui enregistre le plus de nouveaux cas par jour, devançant les États-Unis.

Plus d’un demi-million de Hongkongais se sont déjà inscrits pour bénéficier de ce dépistage gratuit, malgré la méfiance suscitée par l’implication de médecins et d’entreprises de Chine continentale. Et plus de la moitié des 141 points de tests répartis dans toute la ville, notamment dans les écoles et les stades, affichent complet pour leur premier jour d’activité mardi.