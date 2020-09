Mi-août, Laetitia (31 ans) a partagé un repas avec une collègue de bureau. Quatre jours après, elle apprenait que cette collègue avait été en contact avec une autre collaboratrice positive au Covid-19. L’ entreprise horlogère vaudoise qui emploie ces trois personnes a décidé que seuls les proches de l’infectée se feraient tester avant d’être placés en quarantaine. «Finalement, mon employeur a décrété que je devais aussi me faire dépister, alors que ce n’était pas prévu à la base», raconte Laetitia qui ne comprend pas ce revirement de situation. «Je n’ai eu strictement aucun contact direct avec la malade et aucun symptôme», précise-t-elle.

Toutefois, s'il paraît logique qu’une personne en contact étroit avec un individu infecté soit envoyée chez un médecin, qu’en est-il des autres? Une entreprise est-elle en droit d’envoyer ses collaborateurs se faire tester? Si d’aventure un travailleur a été en contact proche ou non avec une personne infectée, l’employeur peut l’envoyer à l’hôpital. «Légalement, l’employeur doit protéger tous ses collaborateurs. De ce fait, il pourrait même prendre la température de chaque employé à l’entrée de la place de travail s’il le voulait», explique Me Olivier Dunant, avocat spécialisé dans le droit du travail. Cependant, un employé pourrait refuser de se soumettre à ces mesures, en invoquant notamment la loi sur la protection des données. Mais ce ne serait pas dans son intérêt: «Dans ce cas, le Médecin cantonal pourrait demander une quarantaine et si le télétravail n’est pas possible, le collaborateur ne percevrait pas de salaire», précise l’avocat.