Genève – Déplacé, le directeur adjoint de Champ-Dollon fait recours

«Jeu des chaises musicales incompréhensible»

De son côté, l’actuel directeur adjoint de Champ-Dollon sera temporairement détaché au poste de directeur adjoint de Favra. Mesure à laquelle il s’oppose. Son avocat, Me Romain Jordan, indique avoir déposé un recours qui «déploie un effet suspensif et bloque ce jeu des chaises musicales incompréhensible » : « Les directeurs d’une prison ne sont pas des pions, s’offusque l’homme de loi. Modifier la direction de trois prisons pour ne pas avoir à traiter la grave situation de la direction générale de l’office est surprenant. »

Quant au déplacement de son client, l’avocat y voit une forme de sanction: « C’est un peu comme si on cherchait à faire taire celui qui a osé, avec seize autres de ses collègues, dénoncer les problèmes, et sans qui rien ne se serait passé, souligne Me Jordan. Où en serait-on sans eux? Le magistrat oublie qu’avec le précieux concours du comité de direction de la prison, mon client a assuré en 3 ans près de 12 mois d’int é rim dans la fonction de directeur, sans que la prison ne rencontre le moindre problème. Le sanctionner aujourd’hui est choquant. »

«Pas une sanction»

De son côté , Mauro Poggia relève que le directeur adjoint de Champ-Dollon, actuellement directeur ad interim, « s’est révélé incapable, ces dernières semaines, d’amorcer un processus de reprise du dialogue afin de répondre rapidement aux problématiques des agents de détention qui sont au front, déclare le conseiller d’Etat. Non seulement il n’a pas formulé, avec l’aide du conseil de direction qu’il dirige, de proposition concrète de changement, mais il a cautionné la politique de la chaise vide au sein du groupe de travail que j’ai mis sur pied et à la première séance duquel j’ai participé. »

Le magistrat affirme qu’il ne peut légitimement laisser le nouveau directeur être épaulé par un adjoint, « qui a décidé de ne pas participer au dialogue » . D’où son déplacement qui n’est « pas une sanction, contrairement à une suspension, mais une mesure organisationnelle interne » pour faciliter le changement pour le nouveau directeur. « En s’opposant et en recourant, il ne fait que démontrer qu’il a décidé de faire partie du problème et non de la solution, ce qui est paradoxal pour un e personne qui prétend avoir à c œ ur l’intérêt de l’institution » , conclut Mauro Poggia.