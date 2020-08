Virus : Déplacements limités dans le monde et appels au civisme

Craignant une deuxième vague, les autorités prennent des mesures pour isoler les nouveaux foyers de contamination au nouveau coronavirus, qui a fait plus de 820’000 morts depuis décembre.

Le bilan mondial des victimes établi par l’AFP s’établit désormais à plus de 820’000 morts depuis fin décembre. (Photo MARVIN RECINOS / AFP)

Déplacements limités, couvre-feux, appels au civisme: face à la crainte d’une deuxième vague et d’un reconfinement, les mesures pour isoler les foyers de contamination se multiplient dans le monde.

Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont changé discrètement leurs directives et découragent maintenant le dépistage au Covid-19 pour les personnes ne présentant pas de symptômes.

Jusqu’ici les personnes ne présentant pas de symptômes du Covid-19 étaient invitées à se faire tester si elles avaient été en contact avec un malade. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 179’596 morts, et compte plus d’un cinquième des cas dans le monde, à 5,8 millions. Il y a encore eu 1249 décès au cours des dernières 24 heures, selon le comptage de l’Université John Hopkins.