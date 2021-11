Océanie : Déploiement de 50 soldats fidjiens dans les Îles Salomon

Le premier ministre des Fidji a annoncé dimanche que son pays allait envoyer 50 soldats pour participer à l’effort de maintien de la paix mené par l’Australie.

«Par souci pour la sécurité et le bien-être de nos frères et sœurs du Pacifique dans les îles Salomon, 50 soldats fidjiens seront envoyés à Honiara demain dans le cadre d’un contingent renforcé intégré aux forces australiennes pour aider à maintenir la paix et la sécurité», a tweeté le dirigeant fidjien. Ce renfort portera la force de maintien de la paix à près de 200 soldats et policiers, principalement australiens avec aussi la participation de 34 hommes venus de Papouasie-Nouvelle-Guinée.