Bâle : Déploiement de police devant un commerce

Un homme a tenté de voler des marchandises chez Manor. Lorsqu’un employé l’a abordé, il l’a menacé avec une arme. La police est intervenue.

Un homme armé a déclenché une grosse opération de police ce mardi matin à Bâle. Selon les premiers éléments de l’enquête, un collaborateur de Manor a constaté qu’un homme s’était glissé dans le bâtiment avant l’ouverture du magasin et avait l’intention de voler des marchandises. «Lorsqu’il l’a abordé, l’inconnu a menacé l’employé avec une arme et a pris la fuite» indique le ministère public. La police est ensuite intervenue en sécurisant et en fouillant le bâtiment.