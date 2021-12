Libye : Déploiement d’hommes armés à Tripoli, tractations entre candidats

Le report de l’élection présidentielle du 24 décembre en Libye ne fait désormais aucun doute, alors que les tractations entre candidats continuent dans une ambiance tendue dans la capitale.

Dans une scène rappelant le conflit qui a fait rage aux portes de Tripoli jusqu’en juin 2020, des véhicules armés de mitrailleuses et un char se sont mobilisés dans une banlieue de la capitale libyenne. Des écoles et l’université ont été forcées de fermer et des rues bloquées par des barrages de sable et surveillées par des hommes armés en uniforme kaki.