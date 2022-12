Genève Aéroport: Cinq intrus dans la zone de transit et c’est le branle-bas de combat

Cinq personnes ont, à elles seules, mis des milliers de passagers en retard, mardi matin à l’aéroport de Genève. Vers 7h, les passagers qui faisaient la queue à la sécurité ont été informés que la zone de transit était fermée sur ordre de police. Demi-tour, à l’extérieur ou dans le hall principal, pour patienter avec du monde, toujours plus de monde qui s’entassait.

Les bruits de couloirs ont vite circulé: «la police recherche cinq personnes», se murmurait-il. Et c’est bien ce qui s’est passé, dans une situation décrite comme un peu «rocambolesque» par l’aéroport lui-même. Ces cinq personnes se sont retrouvées dans la zone de transit sans passer par la sécurité. Comment? En empruntant une porte de secours.

Rendre la zone «étanche»

Celle-ci mène d’une zone dite «sale», avant les contrôles de sûreté, à la zone «propre», après les contrôles. Dès lors, pour des raisons de sécurité et de normes, l’aéroport n’a d’autre choix que de vider la zone où se sont trouvés les intrus et de la rendre «étanche». «Les personnes ont été retrouvées et il y a des discussions avec elles pour comprendre comment cela s’est passé», dit une porte-parole de l’aéroport.