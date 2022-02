Parlement : Déposer une demande d’asile auprès d’une ambassade restera impossible

Lors de sa séance du 1er février, la CIP-E s’est notamment prononcée en défaveur du plafonnement à un million de francs le salaire annuel des cadres de certaines entreprises de la Confédération.

Le Conseil des États avait chargé sa Commission des institutions politiques (CIP-E) de procéder à l’examen de motion déposée par le conseiller aux États socialiste Daniel Jositsch qui demandait «qu’il soit à nouveau possible de déposer des requêtes d’asile auprès des ambassades, comme c’était le cas jusqu’à la révision de la loi sur l’asile acceptée en votation populaire en 2013 ». Après diverses auditions, la CIP-E appelle son conseil à rejeter cette motion.

La commission a en effet estimé que «réintroduire la possibilité de déposer une demande d’asile auprès d’une ambassade de manière non coordonnée avec les États de l’Union européenne présenterait le risque de créer un appel d’air». De plus, comme elle l’explique dans un communiqué, «le droit actuel propose suffisamment d’instruments permettant aux personnes dont la vie ou l’intégrité physique est directement et sérieusement menacée d’obtenir la protection de la Suisse, notamment au travers du visa humanitaire ou des programmes de réinstallation».