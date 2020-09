Téléphonie : Dépôt d’une pétition contre la 5G dans le Jura

Un collectif a remis lundi à la chancellerie d’Etat une pétition demandant l’abandon du projet d’antenne sur le toit de l’Hôpital du Jura et le respect du principe de précaution.

L’opposition à la 5G ne faiblit pas dans le canton du Jura. Un collectif baptisé «Jura non 5G» a remis lundi une pétition munie de plus de 4300 signatures à la chancellerie d’Etat à Delémont. Le texte demande l’abandon du projet d’antenne sur le toit de l’Hôpital du Jura et le respect du principe de précaution voté par le Parlement jurassien il y a une année.