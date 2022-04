Corée du Sud : Dépourvus de diplôme médical, les tatoueurs crient leur colère

En Corée du Sud, le tatouage est strictement encadré, réservé aux seuls médecins. La Cour constitutionnelle venant de le confirmer, le secteur poursuit son expansion dans l’illégalité.

Lui-même fait personnellement l’objet de poursuites judiciaires après avoir été filmé en train de tatouer une célèbre actrice sud-coréenne, et il a promis de se battre avec tous les moyens légaux à sa disposition. «Je veux être acquitté par la Cour suprême de Corée», a-t-il déclaré, ajoutant que cela «créerait un précédent juridique significatif».

Même les esthéticiennes…

Selon l’Association coréenne du tatouage, au moins un million de personnes se sont tatouées dans le pays, et ce secteur illicite, mais en pleine expansion, représente environ 200 milliards de wons par an (plus de 150 millions de francs). L’association précise que 200’000 esthéticiennes, qui appliquent du maquillage permanent à leurs clientes en utilisant des techniques de tatouage, sont également soumises aux règles actuelles.