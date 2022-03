Santé et stéréotypes : «Déprimée? C’est probablement juste dû à vos hormones»

Dans le domaine de la santé, les préjugés liés au genre sont encore légion et susceptibles d’influencer le recours aux soins et la prise en charge.

C’est en se basant sur sa propre expérience que l’historienne féministe Elinor Cleghorn a publié en juin dernier «Unwell women: a journey through medicine and myth in a man-made world» («Femmes malades: un voyage à travers la médecine et le mythe dans un monde créé par l’homme», non traduit en français). Cette Britannique raconte dans ce livre comment la santé des femmes a constamment été mal comprise et mal interprétée à travers l’histoire.