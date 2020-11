Très proche de ses enfants qu’elle ne voit plus à cause de la pandémie, Roberta* a commencé à inquiéter le personnel de l’EMS fribourgeois où elle réside. Abattue, emmurée dans le mutisme et l’anorexie, elle a menacé de se jeter de la fenêtre de sa chambre, au 1er étage. «Les résidents sont déprimés et se laissent mourir. Au cours des deux dernières semaines, il y a eu au moins quatre décès dus à des dépressions. Je n’ai jamais vu ça», témoigne une soignante avec une vingtaine d’années d’expérience.