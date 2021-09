Depuis 2015, la petite sirène vaudoise n’a pas changé

Alors âgée de 28 ans, la Vaudoise Jessica Maag faisait le grand plongeon en se présentant au concours de Miss Mermaid International, en Égypte. «J’avais remporté le prix de la meilleure sous l’eau, c’était celui que je visais. Très vite après cela, je suis devenue instructrice», confie-t-elle six ans plus tard.

Toujours mordue de cette discipline qui consiste à réaliser des figures dans l’eau avec une queue de sirène, l’habitante de Saint-Prex en a fait son mode de vie. «Toutes mes activités ont un rapport avec l’eau: je fais aussi beaucoup d’apnée et mon fiancé est devenu triton (ndlr: le masculin de sirène)», sourit-elle.

Et c’est avec une excitation non dissimulée que Jessica dirigera les «Swiss Merlympics», premières olympiades de sirènes du pays, qui auront lieu en 2022… à Fiesch (VS).