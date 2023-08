Genève: Depuis 2019, la police a saisi 3604 armes blanches

Entre 2019 et fin juin 2023, la police genevoise a saisi 3604 armes blanches, dont 883 couteaux. Le chiffre a été donné à «Blick» par Monica Bonfanti, la commandante des forces de l’ordre cantonales. Elle relève cependant que sur cette même période, les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle sont en recul. Elle observe par ailleurs que parler de tendances en matière de criminalité est complexe, l’image dont on dispose dépendant en bonne partie des outils et moyens mis en œuvre.