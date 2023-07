Tour de France: Depuis Bilbao, Pello Bilbao prend le relais de Gino Mäder

Bilbao et ses coéquipiers, sur le Tour de Suisse.

Gino Mäder était devenu un des chouchous des pelotons professionnels sur le Tour d'Espagne 2021. Le Bernois, décédé sur le Tour de Suisse il y a quelques semaines, avait alors décidé de verser un euro dans une cagnotte, qu'il a ensuite reversée à une association qui lutte pour l'écologie. Au final, le Suisse en avait eu pour plus de 5000 francs suisses. Loin de le freiner, ce pari avait été renouvelé pour tout l'exercice suivant.

On le sait, le coureur de la Bahrain-Victorious n'est plus, mais un de ses collègues a décidé de prendre la relève, lors du Tour de France qui s'élance ce samedi de Bilbao. Il s'appelle Pello Bilbao, est né à Guernica au Pays basque, et a lui aussi promis de remettre une petite somme qui pourrait devenir grande, à chaque fois qu'il arrivera à devancer un adversaire au terme des 21 étapes de la Grande Boucle.