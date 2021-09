Crise migratoire : Depuis janvier, près de 800 migrants sont morts en ralliant les Canaries

Quelque 785 migrants sont morts en tentant de rallier les îles Canaries depuis l’Afrique occidentale entre janvier et août 2021, soit plus de deux fois plus que sur les huit premiers mois de l’année dernière, a indiqué vendredi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).