États-Unis : Depuis juin, 66 cliniques ont arrêté de pratiquer des avortements

Aux États-Unis, 66 cliniques ont arrêté de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) depuis la décision de la Cour suprême de ne plus garantir le droit des femmes à avorter, selon une étude mise en ligne jeudi. Dans les 100 jours ayant suivi cet arrêt historique, 13 États ont totalement interdit les avortements sur leur sol et deux autres – le Wisconsin et la Géorgie – l’ont fortement restreint, d’après ce rapport de l’institut Guttmacher.

Cliniques des autres États «aux limites de leurs capacités»

Plus de 125’000 avortements ont eu lieu en 2020 dans les 14 États n’ayant plus aucune clinique (dont le Texas, le Missouri, la Louisiane ou l’Arizona) et plus de 41’000 en Géorgie. Environ 22 millions de femmes en âge de procréer vivent dans ces États, ce qui représente 29% des Américaines de cette classe d’âge.