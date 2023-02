Depuis la guerre en Ukraine, la Pologne s’assure un rôle international

Diplomatie : Depuis la guerre en Ukraine, la Pologne s’assure un nouveau rôle international

Il y a un an, elle a ouvert sa frontière aux millions d’Ukrainiens fuyant les frappes russes et, dans ce que certains nomment «un soulèvement humanitaire», sa population a massivement accueilli ces réfugiés dans leurs maisons. La Pologne, à l’instar des pays baltes, est vite devenue un des plus grands avocats de la cause ukrainienne et a transmis de grandes quantités d’armes et d’autres équipements militaires à Kiev, devenant aussi une plaque tournante pour l’aide internationale destinée à ce pays en guerre.