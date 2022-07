Transports publics: Depuis la pandémie, les chauffeurs font face à davantage d’agressivité

Insultés, frappés violemment , voire agressés mortellement par des passagers, les employés de transports publics n’ont jamais été épargnés dans leur travail. Sur les six dernières années, CarPostal rapporte en moyenne 30 agressions physiques ou verbales par an contre le personnel. Les CFF notent une agression tous les 2 à 3 jours. Mais pas d’augmentation significative.

Plus systématiquement en duo

La formation des chauffeurs pour gérer les situations difficiles, la vidéosurveillance des véhicules ou encore le bouton d’urgence font partie des mesures en place visant à limiter les risques d’agressions. Mais le SEV relève des problématiques: «Durant la nuit, certains chauffeurs, notamment de petites entreprises, sont seuls et sans recours autre que la police. De leur côté, les CFF n’ont plus systématiquement deux conducteurs dans les trains le soir. C’est une situation très stressante et potentiellement plus dangereuse.»