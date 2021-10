Procès du 13-Novembre : «Depuis l’attentat, nous sommes contraints de réparer les vivants»

Une famille, unie dans la douleur par la perte de l’un des leurs dans l’attaque du Bataclan, a témoigné jeudi devant la Cour d’assises de Paris.

Une famille recomposée a témoigné jeudi, au procès des attentats du 13 novembre 2015, de la douleur de la perte de leur fils, père et compagnon.

Nicolas est mort assassiné au Bataclan. Il avait 43 ans. Jeudi, au procès des attentats du 13-Novembre, sa famille recomposée est venue témoigner, unie dans la douleur par la perte d’un fils, d’un père et d’un compagnon.

Caroline, sa dernière compagne, Delphine, la mère de deux de ses enfants, ses fils Nino et Marius, Jocelyne sa mère, Daniel, son père, et Corinne, mère de son fils cadet, ont dit comment une vie volée fracasse la vie de tant d’autres.

Mais Nicolas est mort. «Je n’ai revu Nicolas que derrière une vitre de l’Institut médico-légal» (IML), raconte Caroline qui elle-même fut blessée au bras par une balle de kalachnikov et porte comme un fardeau d’avoir «dû laisser Nicolas seul dans cette horreur».

Une vie simple et heureuse

Il y aura le retour à la maison… seule. «Le traumatisme, c’est de retrouver sur la table les restes d’une soirée passée ensemble, le 12 novembre, les verres et les assiettes que nous avions eu la flemme de ranger, dit-elle sans flancher. Comme les fossiles d’une vie simple et heureuse.»

Caroline, âgée aujourd’hui de 37 ans, a appris la mort de son compagnon alors qu’elle était conduite au bloc opératoire. C’est un coup de téléphone qui a averti Jocelyne de la mort de son fils. «J’ai appris le décès de Nicolas dans le tramway. J’avais envie de crier, de me rouler par terre, mais il y avait plein de monde», s’excuse-t-elle presque.

Nino et Marius se souviennent du cri affreux de leur mère Delphine. «Papa est mort! Papa est mort!» Nino, qui avait 15 ans à l’époque, se souvient du dernier SMS envoyé à son père le soir du 13 novembre: «Coucou papa, tu as vu ce qu’il se passe.» Un silence et Nino d’une voix blanche précise: «Il ne m’a jamais répondu.»