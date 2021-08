E-sport - Depuis Lausanne, ils tutoient les sommets sur «Fortnite»

Lucas, 25 ans, Julien, 32 ans, et Manu, 30 ans, ont propulsé leur team dans l’élite de «Fortnite». DR

Née il y a un an et demi à Lausanne, Glorious Esport peut être fière du chemin parcouru: la structure romande pointe actuellement à la 13e place du classement global de «Fortnite» sur le Vieux-Continent, tandis que son joueur TruleX défend son titre de champion d’Europe en FNCS ce week-end lors des finales de la saison en cours. Interview avec Julien, l’un des trois cofondateurs de la team.

Bonjour Julien! Comment a débuté l’aventure Glorious?

À la base, on est trois amis, Manu, Lucas, et moi. On se connaît depuis plus de vingt ans et on partage la même passion pour les jeux vidéo et l’e-sport. Un jour on s’est dit: «Pourquoi ne pas créer notre propre équipe?» Et c’est ce qu’on a fait tout simplement. Aujourd’hui, notre structure compte une trentaine de personnes.

Pourquoi choisir «Fortnite» et pas un autre jeu?

On y jouait tous, et on a vu l’ampleur que ça prenait. Au niveau des compétitions et des événements dans le jeu, comme les concerts, pour nous c’était magique. Enfin, il y a la popularité de «Fortnite» qui a joué dans le fait qu’on s’est lancé en premier sur ce jeu là.

Vous avez fondé Glorious en mars 2020, en pleine pandémie, dans une période où d’autres équipes mettaient la clé sous la porte. C’était compliqué?

Non car durant le confinement, il y a eu une arrivée massive de joueurs en ligne sur «Fortnite», qui fait toujours autant le buzz en plus d’être gratuit. Et puis on a monté notre propre tournoi online en avril 2020, dans une période creuse. Beaucoup de pros y ont participé et cela nous a permis de nous faire connaître.

Quel est votre plus grand accomplissement compétitif?

Alors, c’est quand même le titre européen du trio de TruleX lors des dernières Fortnite Champion Series. On savait qu’on avait nos chances pour le podium, mais finir 1er, on ne s’y attendait pas du tout. C’était... wahou. La seconde position en All-Star de notre ancien joueur Veno est également un grand moment.

Est-ce qu’il y a un coaching particulier pour vos joueurs?

Eh bien ça dépend, TruleX par exemple a lui un coach personnel. Mais en général on aime bien laisser les joueurs gérer ça eux-mêmes. Très souvent, ils préfèrent s’entraîner avec leurs coéquipiers, mais s’ils ont besoin d’aide, ils peuvent nous en demander.

Quel est le plus gros défi à relever lorsque qu’on est une team sur «Fortnite»?

Clairement, c’est l’aspect financier. On a pas de soutien derrière, on sort les sous de nos propres poches, et parfois c’est très compliqué. Il y a également un manque d’encadrement au niveau politique et au niveau des contrats. Certaines teams paient des salaires très élevés, ce qui rend les choses difficiles pour une petite association comme nous.

Justement, comment faites-vous pour rivaliser avec des équipes comme Falcon Esports ou Guild Esports, qui dépensent des millions au total?

Pour essayer de tenir tête, on essaye d’être toujours les premiers à recruter les nouvelles pépites qui émergent lors des tournois. On a des personnes qui font des recherches tous les jours, qui regardent les classements pour trouver de nouveaux talents. Il faut savoir saisir les opportunités, et parfois avoir un peu de chance.

Quels sont vos projets et ambitions pour la suite?