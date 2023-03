Diplomatie: Depuis le Canada, Joe Biden annonce un accord sur l’immigration

Joe Biden et Justin Trudeau, à Ottawa, le 24 mars 2023.

Joe Biden a été accueilli vendredi en «grand ami» au Canada pour sa première visite officielle dans le pays, qui a notamment débouché sur un accord concernant le délicat sujet de l’immigration irrégulière. Washington et Ottawa vont «travailler ensemble pour décourager les traversées illégales» de leur frontière partagée, qui ont explosé l’an passé, a dit le président américain devant le Parlement.

«Un grand ami»

Le président américain n’a pas été en reste. Entre une blague sur sa tentative ratée d’apprendre le français et une plaisanterie sur le hockey, il a évoqué, lyrique, «deux peuples» qui partagent «un même cœur» et qui s’attachent à résoudre leurs problèmes «avec amitié et bonne volonté». Comme sur l’immigration, donc.