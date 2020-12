«Depuis le coronavirus, nous fignolons davantage notre intérieur»

Evelina Söderberg est directrice du design chez H&M Home et nous explique quelles sont les tendances déco pour 2021 et comment la crise nous a fait changer de style.

2020 n’a pas été une année facile, beaucoup d’entre nous ayant passé beaucoup plus de temps entre leurs quatre murs. Du coup, de nombreuses personnes en ont profité pour embellir et améliorer leurs intérieurs.

Evelina Söderberg, directrice du design chez H&M Home, nous a expliqué comment on pouvait transformer son intérieur avec peu de moyens et quelles étaient les tendances déco auxquelles on pouvait s’attendre pour 2021.

Madame Söderberg, quels sont les incontournables de l’hiver 2020?

Des vases sculpturaux, une bougie parfumée dans un joli verre et une couverture douce.

Parmi les incontournables de la saison d’hiver actuelle, il y a les vases sculpturaux, c’est-à-dire des vases qui s’apparentent à des œuvres d’art. Pexels Un autre accessoire est la bougie parfumée, de préférence dans un joli verre. Pexels Et pour se sentir comme dans un cocon cet hiver, une couverture douce ne doit en aucun cas manquer. On la choisira de préférence dans des tonalités de bleu, de vert ou terre, très tendances en 2021. Pexels

Quelles sont les grandes tendances déco qui se profilent pour 2021?

À nos yeux, l’année 2021 sera pleine d’optimisme et baignée de lumière! Les teintes naturelles sont essentielles: le vert herbe, le bleu comme le ciel et la mer, et des teintes terre chaudes comme celles que l’on trouve dans la forêt et dans les champs. Le rotin fait également son grand retour.

Les couleurs tendance pour la nouvelle année s’inspirent toutes de la nature. Parmi elles, diverses déclinaisons de vert, qui sont un rappel à l’herbe et à la forêt… Pexels … qu’on associe avec du bleu, qui renvoie au ciel et à la mer. Pexels Mais le blanc et les couleurs terre, telles que le brun et le beige, seront également très tendance dans l’année qui s’annonce. Pexels

Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur notre manière d’aménager nos intérieurs?

Nous passons beaucoup plus de temps à la maison. Depuis le coronavirus, nous fignolons davantage notre intérieur et veillons à ce que son aménagement nous rende heureux. Il y a aujourd’hui un véritable engouement pour la décoration intérieure et on remarque que les gens y réfléchissent davantage.

De plus, les pièces d’un appartement se sont vu attribuer de nouvelles fonctions. Aujourd’hui, on peut travailler dans la chambre à coucher pendant que le salon sert de salle de jeu et de bricolage. La salle de bains a gagné de l’importance, se transformant en spa à la maison et en véritable lieu de détente.

Comment peut-on instantanément donner du cachet à une pièce?

Avec de nouvelles housses de coussins! Et une jolie couverture, une nouvelle lampe et une bonne bougie parfumée. Il est important de faire usage de tous ses sens quand on décore son intérieur, afin d’obtenir un résultat de bien-être optimal.

Pour embellir instantanément une pièce, nul besoin d’investir beaucoup de temps ou d’argent. Une méthode simple consiste à remplacer les housses de coussins par de nouvelles. Pexels Les luminaires jouent également un rôle important. Mais il n’est pas toujours nécessaire de remplacer le plafonnier ou la lampe sur pied… Pexels … les guirlandes lumineuses sont aussi une formidable source de lumière, surtout en hiver. Elles apportent chaleur et confort et peuvent être installées où bon vous semble. Pexels

Evelina Söderberg est directrice du design chez H&M Home. Jeudi dernier, H&M Home a ouvert son premier concept-store à Genève.