Genève: Depuis le début de l’année, les hôtels cartonnent

Entre janvier et juin, le nombre de nuitées a dépassé les 1,6 million, soit «un plafond historique pour un premier semestre» selon l’Office cantonal de la statistique.

Les 5 étoiles (comme l’hôtel d’Angleterre) ont bien fonctionné. LMS

Plus de 1,6 million, c’est le nombre de nuitées enregistré de janvier à juin, dans le canton de Genève. Il s’agit d’«un plafond historique pour un premier semestre», selon l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Par rapport au premier semestre 2022, ce chiffre est en hausse de 26,7%. Dans le détail, d'avril à juin, l'hôtellerie genevoise a comptabilisé 910’400 nuitées, soit 130’400 de plus que l’an dernier à la même période (+ 16,7%). «C’est une super nouvelle. Nous sommes très contents», réagit Adrien Genier, directeur de Genève tourisme et congrès.

A titre de comparaison, l’OCSTAT relève que «dans le canton de Zurich, dont le profil du secteur touristique est similaire à celui de Genève, les nuitées progressent de manière un peu plus vigoureuse (+ 33,0%)». En revanche, selon Genève tourisme, si l’on effectue le même comparatif entre le premier semestre de 2023 et celui de 2019 (année précédant le Covid), Genève voit son nombre de nuitées augmenter de 5,46% et Zurich de 2,8%.

Forte progression des touristes suisses

«Cette hausse s’explique par la forte reprise des congrès ainsi que des rencontres onusiennes et des ONG, poursuit Adrien Genier. L’effet de rattrapage observé fin 2022 se confirme. S’y ajoutent une forte activité de loisirs et la reprise peu à peu du tourisme d’affaires individuel.» Genève tourisme salue la forte progression des touristes suisses. «Avant le Covid, cette clientèle représentait 18% de parts de marché des nuitées; puis 27% en 2022. Cela se confirme puisqu’en juin, on est à 26%.» Depuis 2019, le marché suisse a connu une très forte progression avec +47%. A noter que les 3 et 4 étoiles sont ceux qui marchent le mieux (62% des nuitées du premier semestre 2023). Les 5 étoiles tirant leur épingle du jeu avec 14%.