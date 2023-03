Gruyère: Depuis leur grange, ces étudiants EPFL planchent sur une fusée réutilisable

Soutenus par les plus grands

Malgré le décor original du chalet gruérien entouré de montagnes et l’âge des ingénieurs en herbe (tous au début de leur vingtaine), leur atelier est tout ce qu’il y a de plus professionnel. Ils sont d’ailleurs sponsorisés par les plus grands, et parrainés par l’astronaute suisse Claude Nicollier (lire ci-dessous). Gruyère space program dispose de composants usinés par des pros, d’un drone d’essai, d’un pad de lancement expérimental, mais aussi d’une série de clés à molette et de tournevis, et d’un poêle à bois pour les éléments humains de l’équation.