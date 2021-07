Météo en Suisse - Depuis Londres, Ferdinand nous envoie du lourd pour la soirée

Juillet 2021 a été exceptionnellement humide, ce n’est une surprise pour personne. Et selon le bilan de Météosuisse, huit jours de grêle ont été enregistrés dans toute la Suisse, certains endroits au Tessin ayant même été touchés à plus de quatre reprises. Les importantes précipitations de la première quinzaine du mois ont permis d’en faire localement l’un des mois de juillet les plus humides depuis le début des mesures.