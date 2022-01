Défense : Depuis l’Ukraine, Antony Blinken appelle Vladimir Poutine à la paix

Alors qu’un sommet russo-américain sur la crise ukrainienne a lieu, vendredi, à Genève, le secrétaire d’État américain a appelé de ses vœux un geste pacifique de la part de Moscou.

«La décision du président Poutine»

Manœuvres militaires dénoncées de part et d’autre

Après Kiev, mercredi, le chef de la diplomatie américaine est attendu, jeudi, à Berlin, pour des discussions avec l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Mais surtout, vendredi, Antony Blinken doit rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov à Genève, pour tenter de renouer le dialogue. Ce dernier a cependant martelé qu’il lui faut des réponses «concrètes» aux exigences russes, notamment sur le non-élargissement de l’Otan, avant de nouveaux pourparlers. Pour sortir de ces tensions, Moscou réclame en plus que les Américains et leurs alliés renoncent à organiser des man œ uvres et des déploiements militaires en Europe de l’Est.