France - Incendie de Lubrizol: mise en examen de la société confirmée

France : «Depuis Napoléon on protège la chimie»

La cour d’appel de Paris confirme la mise en examen de la société Lubrizol à Rouen après l’incendie d’une usine en 2019.

«Pression médiatique»

Pour Mme Lepage, «l’enjeu» dans ce dossier, «c’est le manque de moyens» des services de l’Etat «pour prévenir» de tels accidents. Lubrizol estimait avoir été mise en examen sur la base de non-conformités qui n’auraient pas été dénoncées, voire rejetées par les inspecteurs de la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) juste après l’incendie, avant d’être enregistrées dans un procès-verbal un mois plus tard.

«Cette requête était légitime: il y a des incohérences et des contradictions chronologiques que nous devions soulever, c’est un droit de la défense et une obligation d’avocat, nous avions six mois pour le faire», a de nouveau défendu mercredi Me Bénédicte Graulle, avocate de Lubrizol. Pour les avocats des victimes de l’accident (plus de 500 plaintes ont été déposées), les inspecteurs de la Dreal ont au contraire fait preuve de prudence sur ces «non-conformités» immédiatement après l’incendie, faute d’avoir pu à ce moment-là analyser tous les éléments en leur possession.