Victoria mange la même chose tous les jours

David Beckham à propos de Victoria : «Depuis que je la connais, elle mange la même chose tous les jours»

Selon son mari, Victoria Beckham n’a pas changé de menu depuis 25 ans. Ceci afin de garder une ligne irréprochable.

Du poisson grillé et des légumes à la vapeur. Un menu du genre n’est pas pour déplaire à la plupart du commun des mortels, à condition que ce ne soit pas tous les jours. Et pourtant, c’est bien le menu quotidien que s’inflige Victoria Beckham, 47 ans, pour garder une ligne irréprochable depuis plus d’une génération.

Une incartade, il y a dix ans

Et c’est non sans émotion que le Britannique a évoqué l’un de ses meilleurs souvenirs: le jour où sa femme «a mangé quelque chose de différent»: «Elle était enceinte de Harper (ndlr: née en 2011). C’était génial, elle a pris quelque chose dans mon assiette et l’a mangé. C’était l’une de mes nuits préférées. Je ne me souviens pas de ce que c’était, mais je peux dire avec certitude qu’elle n’en a pas mangé depuis.»