Présidentielle américaine

Depuis son club de golf, Trump croit à la victoire

Le président américain s’est montré très décontracté au golf vendredi. Il est sûr qu’il battra son adversaire Joe Biden, le 3 novembre.

«Je pense qu’on a une vraie chance de l’emporter» à New York, a-t-il lancé devant une foule enthousiaste, applaudissant à tout rompre. Cet Etat, dans lequel il a été sévèrement battu par Hillary Clinton en 2016, n’a plus voté pour un candidat républicain à la Maison-Blanche depuis Ronald Reagan en 1984.

Double crise

L’ancien homme d’affaires est non seulement l’un des présidents les plus impopulaires de l’histoire – sa cote de popularité n’a jamais franchi la barre des 50% – mais il est confronté à une double crise, sanitaire et économique, d’une ampleur inédite.

Avec plus de 168’000 morts et cinq millions de cas recensés, les Etats-Unis affichent le plus lourd bilan du Covid-19 au monde. Et les atermoiements du locataire de la Maison-Blanche, en particulier sur le port du masque, lui ont coûté cher dans les enquêtes d’opinion.