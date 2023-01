Depuis trois ans à Genève, les décès en prison ont plus que doublé 

Explosion des tentatives de suicides durant le Covid

«Ca a débuté en été 2020, puis la situation s’est aggravée en automne et durant tout l’hiver jusqu’au milieu de 2021. On avait des cas chaque semaine. Aujourd’hui on est pratiquement revenu à la normale», confie Hans Wolff au sujet de la hausse des tentatives de suicides à Champ-Dollon durant la pandémie. Alors qu’en 2019, 18 tentatives de suicide par auto-strangulation ou pendaison ont été signalées, 32 sont survenues en 2020 et 67 en 2021. Les ingestions de substances et les scarifications ont également pris l’ascenseur passant de 163 en 2020 à 279 en 2021. Pour le médecin des HUG qui a étudié le phénomène, aucun doute, les restrictions sanitaires et l’isolement qu’il a engendré ont eu un impact sur le moral des détenus. «Cette tendance a aussi été observée en Suisse alémanique, mais de manière moins marquée qu’à Genève.» Le reste de l’Europe n’a pas été épargné.