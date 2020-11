La vie d'Alisa a basculé au Knuedler, le 24 novembre 2019. dr

«Le 24 novembre est le jour le plus triste de ma vie». L'entretien avec Alisa commence ainsi. Alisa est la maman d'Emran, petit garçon de deux ans décédé le 24 novembre 2019 au marché de Noël de la capitale, tué après la chute d'une sculpture de glace. Un an après la tragédie, qui avait ému bien au-delà des frontières du Luxembourg, la jeune femme de 36 ans a accepté de raconter son histoire à nos confrères de L'essentiel. Avec une lucidité incroyable, elle met des mots sur l'insupportable. «Je marche par inertie. La douleur détruit simplement mon intérieur et prend chaque jour une nouvelle forme», confie-t-elle. Le drame du dimanche 24 novembre 2019 s'est joué devant ses yeux. «Toute ma vie, mes rêves sont partis avec son départ».

La situation est inacceptable pour la famille. Une résilience d'autant plus difficile que l'enquête n'est toujours pas achevée (lire en encadré). «Mon fils n'est pas mort de mort naturelle, il a été tué par l'irresponsabilité de quelqu'un», se persuade Alisa. Sa raison de s'accrocher? Son mari et l'autre enfant du couple, Amir, âgé de 10 ans. «J'essaie juste de survivre et de l'aider à devenir une personne bien élevée», explique la jeune femme qui se sent parfois «coupable d'exister». «Depuis un an, en permanence, je me demande pourquoi nous ne sommes pas restés à la maison ce jour-là?»

«Une douleur que l'organisme ne sait pas gérer»

Emran est enterré à Gornji Krstec, berceau de la famille au Kosovo. «Nous y avons passé dix jours en septembre», confie Alisa, qui ajoute avoir pensé, avec son mari de 39 ans, à déménager et quitter le Luxembourg. Installée à Kayl, la jeune femme ne peut plus se rendre à Luxembourg-Ville. La douleur est trop forte, «une douleur que l'organisme ne sait pas gérer». Mais ils restent, d'abord pour leur aîné, né au Grand-Duché et où sont tous ses repères. Amir, la seule «richesse» de ces parents depuis le décès d'Emran.

Depuis un an, Alisa tente de faire face. On l'a dit, le combat judiciaire n'est pas terminé. Celui vers une lente reconstruction, lui, n'a pas encore débuté. «Je rêve souvent d'Emran, il m'embrasse toujours, puis je me réveille», glisse la jeune maman, sans jamais retenir ses larmes.