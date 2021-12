Royaume-Uni : Député britannique poignardé: le suspect plaide non coupable

Mardi, l’homme qui a tué un conservateur britannique père de cinq enfants, le 15 octobre, a comparu devant la justice.

L’homme de 25 ans arrêté après la mort du député britannique David Amess , poignardé en octobre lors d’une permanence parlementaire, a plaidé mardi non coupable de meurtre et de préparation d’ acte terroriste .

Ali Harbi A. est accusé du meurtre de David Amess, député conservateur de 69 ans et père de cinq enfants, tué à coups de couteau le 15 octobre, alors qu’il s’entretenait avec ses administrés dans une église méthodiste à Leigh-on-Sea, à environ 60 kilomètres à l’est de Londres. Il est aussi accusé de préparation d’actes de terrorisme entre le 1er mai 2019 et le 28 septembre 2021.

Procès en mars

Le jeune homme a comparu mardi devant la cour de l’Old Bailey, à Londres, qui juge les affaires criminelles. Lors d’une audience d’une trentaine de minutes, Ali Harbi A. qui était vêtu d’un sweat-shirt bleu et d’un pantalon de jogging gris, les bras croisés et le visage recouvert d’un masque, ne s’est exprimé que pour confirmer son identité et a indiqué qu’il plaidait non coupable. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son procès qui doit débuter le 21 mars.