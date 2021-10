Genève : Député genevois élu «personnalité sportive 2021»… au Burkina Faso

Pour son travail en faveur de la fédération de rugby burkinabè, l’UDC Christo Ivanov a été honoré lors de la 26e Nuit des champions, à Ouagadougou.

C’est la première fois que pareille distinction revient à un non-Africain. Dimanche, l’association des journalistes sportifs du Burkina Faso a attribué le titre de «personnalité sportive de l’année 2021» au député genevois Christo Ivanov. «C’est un honneur, une marque de confiance et de reconnaissance, s’est réjoui l’élu UDC. Mais cela récompense aussi l’implication de Genève et de la Suisse au Burkina, via le sport. C’est un prix collectif: seul, on ne fait rien.»