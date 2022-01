Grande-Bretagne : Députée musulmane virée: Johnson demande une enquête

Downing Street a annoncé lundi que le Cabinet Office avait été saisi à la suite des accusations de Nusrat Ghani, qui dit avoir été évincée en raison de sa foi musulmane.

Une députée du parti conservateur de Boris Johnson affirme avoir été limogée du gouvernement lors d’un remaniement. En cause selon elle, sa religion musulmane . À la suite de ces accusations, le Premier ministre britannique a demandé l’ouverture d’une enquête. Nusrat Ghani, 49 ans, a affirmé au «Sunday Times» qu’un cadre du parti lui avait expliqué en février 2020 que «ses origines et sa foi» avaient été déterminantes dans son éviction. Le témoignage de la députée relance les soupçons d’islamophobie au sein de la majorité.

«Un coup de poing dans l’estomac»

«C’était comme un coup de poing dans l’estomac. Je me suis sentie humiliée et impuissante», a-t-elle confié, expliquant ne pas en avoir parlé publiquement à l’époque car elle avait été avertie qu’elle serait «ostracisée par ses collègues» et que sa «carrière et sa réputation seraient détruites». Lorsque ces accusations avaient été formulées pour la première fois, Boris Johnson lui avait recommandé de déposer formellement une plainte auprès des instances du parti, ce que la députée n’avait pas fait, rappelle Downing Street.