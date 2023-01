Fribourg: outrés par un drapeau nazi à Forum Fribourg

Fribourg : Députés outrés par l’affichage d’un drapeau nazi à Forum Fribourg

«Extrêmement choquant». C’est l’avis des députés Christel Berset (PS) et Alexandre Berset (Les Verts), concernant le drapeau nazi accroché sur un mur de Forum Fribourg, le week-end dernier à l’occasion de la bourse aux armes et Militaria. Ils ont dès lors adressé une série de questions au Conseil d’Etat. Ils veulent notamment savoir ce qu’il pense d’un tel affichage et si cela est conforme au droit; qui est responsable; et, d’une manière générale, «quelle est la position du Conseil d’Etat sur la tenue d’événements tels que la bourse aux armes, faisant l’apologie de la violence et de la guerre».